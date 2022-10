Dansker modtager årets Nobelpris for Lego-kemi

Morten Meldal er den 14. dansker til at vinde en Nobelpris. Senest var det Jens Christian Skou i 1997, som også fik Nobelprisen i kemi.

Meldal beskrev over for Nobelkomitéen, at klikkemi er en måde at bygge komplekse strukturer og sætte dem sammen, som om de var Lego.

En del af arbejdet med bioortogonal kemi var at visualisere og forstå celleoverfladestrukturer, der førte til en ny idé inden for kræftimmunterapi. Det fortalte Carolyn Bertozzi til Nobelkomitéen over telefon.

- Årets pris i kemi handler om ikke at overkomplicere sagerne, men i stedet arbejde med det, der er nemt og enkelt, siger Johan Aqvist, formand for Nobelkomiteen for Kemi, på pressemødet.

Københavns Universitet ønsker professoren tillykke på Twitter og har retweetet en video, hvor han bliver modtaget med klapsalver fra universitetets ansatte og studerende.