Iran løslader iransk-amerikansk forretningsmand og søn

Om Siamak Namazi får lov til at rejse til USA, vides endnu ikke.

Baquer Namazi blev ifølge den amerikanske avis Washington Post i 2016 idømt ti års fængsel i Iran for at ”samarbejde med den fjendtlige amerikanske regering”.

Oplysningen kom dengang fra det iranske nyhedsbureau Mizan, som ikke uddybede, hvad der mentes med samarbejdet.

Baquer Namazi er tidligere udsendt for Unicef og bestred desuden et vigtigt embede under det iranske styre før Den Islamiske Revolution i 1979, hvor det nuværende styre kom til magten, skrev Washington Post, da Namazi-familien blev dømt.