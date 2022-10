Tidligere kansler Angela Merkel får FN's flygtningepris

Prisen er en international hædersbevisning. som blev oprettet i 1954 for at hædre individer eller organisationer, som har gjort en særlig indsats for flygtninge og fordrevne.

Den udgøres af en medalje og 150.000 dollar, som går til et formål udvalgt af prismodtageren.

Prisen er opkaldt efter nordmanden Fridtjof Nansen, som blev kendt for sin store indsats for flygtninge efter Første Verdenskrig. Han var den første højkommissær for flygtning i FN’s forløber Folkeforbundet.

Første modtager af prisen var USA’s tidligere førstedame Eleanor Roosevelt.