Svensker får Nobelpris for at kortlægge arvemasse fra neandertalere

- Gennem banebrydende forskning har Svante Pääbo opnået, hvad ingen troede var muligt: en kortlægning af arvemassen fra neandertalere frem til nulevende mennesker, hedder det i begrundelsen fra Nobelforsamlingen ved Karolinska Institut.

Nobelforsamlingen fremhæver Pääbos opdagelser omkring krydsninger mellem homo sapiens og vores uddøde slægtninge efter migrationen fra Afrika for omkring 70.000 år siden.

- Genflowet - overførslen af gener - fra uddøde menneskeformer, som har efterladt spor hos nulevende mennesker - har vist sig at have fysiologisk betydning - blandt andet for menneskers forsvar mod infektioner.