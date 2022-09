Hvad er det for nogle værktøjer, man stadig har i værktøjskassen, som du forestiller dig, at man kunne bruge?

- Det er hele vejen rundt. Det er sanktioner mod russiske oligarker, som stadigvæk er vigtige. Det er sanktioner mod eksport af kritiske produkter, som indgår i Ruslands økonomi og militærindustri. Det er sanktioner, som rammer Putins styre og folk omkring ham.

- Så vi vil kigge på alle muligheder for at lave sanktioner eller stramme op på sanktioner, siger Jeppe Kofod.

Vladimir Putin gik onsdag morgen på talerstolen og henvendte sig direkte til det russiske folk.

Her oplyste han, at han agtede at indkalde 300.000 soldater fra landets militærreserve. Han sagde desuden, at ”dem, der prøver at afpresse os med atomvåben, bør vide, at vinden pludselig kan blæse i deres retning”.