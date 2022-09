»Tusindvis af russiske mænd - vore fædre, brødre og mænd - bliver kastet i krigens kødkværn. Hvad kommer de til at dø for? Hvad kommer mødre og børn til at græde for? Du behøver ikke dø for Putin,« skriver Vesna i en appel på sin hjemmeside.

Demonstrationerne begyndte i russisk fjernøsten og Sibiren tidligere på dagen, hvor politiet ifølge Moscow Times stod klar til at gribe ind, få minutter efter de gik i gang, mens de største demonstrationer i landets største byer mod vest er gået i gang til aften dansk tid.

I Moskva havde anklagemyndigheden forinden offentliggjort en erklæring, hvori borgerne blev advaret mod deltagelse i protester og truet med op til 15 års fængsel.

Det holdt dog ikke de mange tusinde demonstranter tilbage, da de indtog Arbat, den primære gågade i Moskva, og der straks opstod voldsomme sammenstød.