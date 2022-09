21/09/2022 KL. 15:45

Militærforsker: Sådan kommer det til at gå for Putins mobilisering

Militærforsker Anders Puck Nielsen svarer her på seks centrale spørgsmål om presset på Ruslands militære apparat, følgerne for krigens gang og Ukraine og Vestens mulige modsvar, efter at Rusland har sat en omgående aktivering af op mod 300.000 ekstra soldater i værk.