Australiens leder drøfter mulig løsrivelse fra britisk kongehus

- Vi burde være stolte af, at vi deler denne verdensdel med verdens ældste nulevende kultur, som har været her i mere end 65.000 år, siger premierministeren.

Adspurgt om, hvorfor man ikke både kan arbejde for indfødtes indflydelse i parlamentet og en folkeafstemning om republikdannelse, svarer Albanese, at han ønsker, at australiere fokuserer på førstnævnte.

Spørgsmålet om en republikdannelse blev allerede taget op i en folkeafstemning i 1999. Her gav australierne et nej, men det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at ønsket om et australsk statsoverhoved ikke er til stede i befolkningen.

I den foreslåede ændring til forfatningen stod det nemlig klart, at det var op til parlamentet at vælge en præsident - ikke det australske folk ved en afstemning.