18/09/2022 KL. 16:00

For abonnenter

Iran afslører drone udviklet til at ramme Israel

Iranske droner er blevet brugt i stadig oftere i angreb i Mellemøsten og menes senest at være blevet en del af russernes arsenal i Ukraine. Nu hævder Iran, at det har specialfremstillet en drone til at angribe israelske byer. Samtidig ser forhandlingerne om at genoplive atomaftalen ud til at være tæt på kollaps. Men det er Israel glad for.