Det forklarer fra Pia Ankerstjerne, direktør for Martec, der varetager driften af Skoleskibet Danmark.

Skoleskibet, der som nævnt blev trukket af slæbebåde, havde ifølge Pia Ankerstjerne ikke mulighed for at afværge.

Der skete ingen personskade, men rækværket på Skoleskibet Danmark er ved at blive repareret. Skibet ligger for anker og sejler videre til New York, når der er grønt lys fra Søfartsstyrelsen.

»Det var forholdsvist udramatisk. Det er selvfølgelig et tungt skib, så når det berører andre, er der jo meget vægt bag. Derfor gik det ud over vores ræling bagpå. Det er de ved at reparere nu, mens vi ligger for anker,« siger Pia Ankerstjerne.