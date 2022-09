Mindst tre personer er dræbt i togkollision i Kroatien

- Kollisionen var enorm, siger Kroatiens premierminister, Andrej Plenkovic, ifølge AP.

Sammen med en række embedsmænd tog han til ulykkesstedet, kort efter at ulykken var sket.

Premierministeren bekræfter natten til lørdag, at der indtil videre er fundet tre omkomne ved ulykkesstedet. Han siger, at det er muligt, at man finder flere ofre lørdag morgen.

- Det er nat, der er intet lys. I øjeblikket ved vi ikke, om der er flere ofre, siger han.

De 11 tilskadekomne er bragt til hospitalet. Ingen af dem er i livsfare, siger premierministeren.