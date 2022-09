Briterne sørger over tabet af en enestående dronning, som mere end nogen anden var kittet i et udfordret britisk rige, hvor monarkiets førstedame og dets flere hundrede år lange traditioner og historie i det mindste gav briterne en følelse af, at det tidligere imperium stadig havde noget af fordums styrke.

Men så snart begravelsen af den nu tidligere regent dronning Elizabeth II og de højtidelige ceremonier, som briterne evner bedre end nogen andre, er overstået, bliver dronningens død en kæmpe test af både briternes selvforståelse og monarkiets fremtid. Såvel i sin egen union som på den anden side af Jorden.