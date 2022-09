»Jeg er dybt bedrøvet over hendes majestæt dronning Elizabeth d. 2. død. Hun var beundret verden over for sit lederskab og dedikation. Hun var en god ven af FN og en betryggende tilstedeværelse gennem årtiers forandringer. Hendes uvaklende, livslange dedikation vil blive husket,« skriver han.

Også Danmarks fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen mindes dronningen på sin Twitter-profil. Han kalder hende et symbol på værdighed, styrke og pligtopfyldelse og sender sine tanker til det britiske folk. Han deler samtidig et billede af sit eget møde med Elizabeth.