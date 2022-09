Politiet har identificeret to mistænkte. Der er tale om Damien Sanderson og Myles Sanderson. Selv om de har samme efternavn, er det fortsat uvist, om de er i familie med hinanden.

De kører muligvis i en sort Nissan Rogue.

De mistænkte er henholdsvis 30 og 31 år. Der er meldinger om, at de efterfølgende er blevet spottet i provinshovedstaden Regina, der ligger godt 300 kilometer syd for Weldon.

Canadisk politi advarer folk mod at kontakte de mistænkte. Ligeledes advares folk mod at samle blaffere op.

Ifølge The Peterborough Examiner leder politiet efter de mistænkte i Regina, mens der også er udstedt advarsler i Alberta og Manitoba.

En indbygger i Weldon ved navn Diane Shier fortæller til avisen, at hendes nabo - en mand, som boede sammen med sit barnebarn - er blevet dræbt.

En talsmand for sundhedsmyndighederne i Saskatchewan oplyser, at de sårede bliver behandlet på flere forskellige hospitaler, og at ekstra personale er blevet indkaldt.

Der er endnu ikke offentliggjort alder eller køn på de dræbte og sårede.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, kalder søndagens angreb for ”hjerteskærende”.

- Angrebene i Saskatchewan i dag er forfærdelige og hjerteskærende, skriver han på Twitter.

- Jeg tænker på dem, som har mistet en elsket, og dem, der er sårede.

Motivet til angrebet er endnu ukendt.