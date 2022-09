Gorbatjov stod senere magtesløs og uden nogen politisk position, da Sovjetunionen i 1991 gik i opløsning og samtlige 15 republikker ville være selvstændige. Det var seks år efter, at Gorbatjov var blevet indsat som topleder i Moska.

Under normale omstændigheder ville mange vestlige statsoverhoveder og regeringschefer være strømmet til Moskva for at være med ved Gorbatjovs begravelse. Det har krigen i Ukraine og Vestens sanktioner ændret.

Efter begravelsesceremonien vil Gorbatjov blive stedt til hvile på Novodevitjekirkegården. Her skal han ligge ved siden af sin hustru Raisa. Hun døde for 23 år siden.

Gorbatjovs assistent og oversætter gennem en årrække har sagt, at den afdøde leder var ”chokeret” og ”sindsoprevet” i de sidste måneder af sit liv på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

- Det knuste ham - følelsesmæssigt og psykologisk, siger Pavel Palasjtenko.