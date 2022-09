Putin bliver væk fra Gorbatjovs begravelse

Peskov svarer ikke direkte på et spørgsmål om begravelsens form.

Han nøjes med at sige, at der vil være ”elementer” af en statsbegravelse, og at staten hjælper til med at organisere begravelsen.

Beskeden om, at Putin ikke deltager, er ikke helt uventet.

Men hans manglende deltagelse og den nedtonede ceremoni for den tidligere Sovjet-leder er en tydelig kontrast til Jeltsins begravelse i 2007.

Dengang erklærede Putin en national sørgedag og deltog - sammen med ledere fra store dele af verden - i en stor statsbegravelse i Moskvas største katedral.