Rusland lukker for gas til Frankrig efter kontraktknas

Ifølge Gazprom er det et dekret underskrevet af præsident Vladimir Putin, som spænder ben.

Det forhindrer selskabet i at levere gas til kunder, som ikke har betalt alle beløb inden for en bestemt periode.

Gazprom tilføjer, at selskabet sent tirsdag ikke har modtaget de penge, som Engie skylder for juli.

Engie afviser over for AFP at kommentere Gazproms udmelding.

Men tidligere tirsdag lød det fra Engie, at Gazprom havde orienteret franskmændene om øjeblikkelige reduktioner i gasleveringerne.