Paven sætter sit aftryk på kirken med 20 nye kardinaler

Frans bad dem også om at huske at tage sig af ”fattige familier, migranter og hjemløse mennesker”.

I hierarkiet i kirken rangerer kardinaler lige under paven.

Udnævnelsen af kardinaler ses som en af de vigtigste magtbeføjelser for en pave.

For dermed kan paven kan sætte sit aftryk på fremtiden for verdens 1,2 milliarder katolikker, længe efter at paven er død.

Kardinalerne har stor indflydelse i den katolske kirke. Blandt andet er det kardinaler, der samles, når paven er død, for så at vælge en ny pave.