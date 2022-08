Da Luiz Inácio Lula da Silva i 2000’erne var præsident i Brasilien, var han ikke udelukkende kendt for at tage vare på Amazonas-regnskoven.

Han byggede en gigantisk dæmning, der forårsagede enorme skader i regnskoven, og frigav beskyttede områder for at give mere plads til landmænd. Men siden har han ændret sin Amazonas-politik. Og særligt nu, hvor han igen forsøger at blive valgt som præsident i det store sydamerikanske land.