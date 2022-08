Skattestyrelsen trækker advokatfirma fra USA ind i udbyttesag

Et stort amerikansk advokatfirma kan muligvis se frem til et retligt efterspil i sagen om udbytteskat, hvor den danske statskasse blev lænset for milliarder.

Det skriver Berlingske.

Skattestyrelsen har over for mediet bekræftet, at advokatfirmaet, Jones Day, er blevet varslet om et efterspil, der kan ende ud i et krav om erstatning.