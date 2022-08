En af Daniels Ryes britiske fangevogtere får fængsel på livstid

Derefter skal han udleveres til retsforfølgelse i Storbritannien.

Lederen af gruppen, Mohammed Emwazi, blev dræbt i Syrien i 2015. Han stod bag flere henrettelser og havde tilnavnet Jihadi John.

Gruppens fjerde medlem, 38-årige Aine Davis, blev fredag i sidste uge anholdt i lufthavnen i Luton i Storbritannien.

Det skete, efter at han var blevet løsladt fra et fængsel i Tyrkiet efter at have afsonet en dom på syv et halvt års fængsel for at være medlem af IS.

Den danske fotograf Daniel Rye blev under sit fangenskab i Syrien mishandlet og tortureret. Han var gidsel sammen med blandt andre den amerikanske journalist James Foley, der blev halshugget.

Ryes historie er beskrevet i journalist Puk Damsgårds prisvindende bog ”Ser du månen, Daniel”. I al stilhed lykkedes det mirakuløst Ryes familie at indsamle en løsesum på 15 millioner kroner, som fik ham fri.