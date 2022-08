Medie: Xi og Putin deltager ved G20-topmøde på Bali

Tass skriver yderligere, at en talsperson fra Kreml tidligere har udtalt, at Putin endnu ikke har besluttet sig for, om han vil deltage fysisk eller via et videolink.

Den indonesiske præsident har forsøgt at mægle i konflikten mellem Ukraine og Rusland. Han har været under pres fra flere vestlige lande, som ønsker Ruslands invitation til topmødet trukket tilbage.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har sagt, at hans deltagelse ved mødet afhænger af, hvem der ellers kommer. Det kan altså blive første gang, at Zelenskyj og Putin står ansigt til ansigt, siden krigen i Ukraine brød ud 24. februar i år.

I interviewet med Bloomberg kommer Joko Widodo ifølge NTB også ind på spændingerne mellem USA og Taiwan, som er eskaleret siden den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosis besøg i Taiwan. Den indonesiske præsident kalder spændingerne for ”virkelig foruroligende”.