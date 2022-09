Tv-stjernen flyttede ind på kongeslottet og blev dronning Letizia af Spanien

Så han gjorde plads for sin søn Felipe og Letizia i 2014.

Men der dukkede stadig skandaler op, selv om han var abdiceret. I 2020 flyttede han til Abu Dhabi.

Reuters citerede da en meningsmåling, der sagde, at 40,9 pct. af spanierne ville afskaffe kongehuset. 34,9 pct. ville bevare det.

Det er det billede, som Felipe sammen med sin kone forsøger at ændre, og dronningen har måske et par tricks i ærmerne.

I hvert fald ved hun noget om kommunikation og ord, der når ud til folk.

En datter på tronen

Hun er ikke født med en guldske i munden. Hun er fra en middelklassefamilie og uddannede sig som ung til journalist.

Hun har arbejdet for såvel tv-stationer som for aviser og nyhedsbureauet EFE, Spaniens svar på Ritzaus Bureau, og hun har også arbejdet for CNN.

I 1998 blev hun gift med forfatteren og læreren Alonso Guerrero Pérez, men året efter var ægteskabet slut.

Den 1. november 2003 overraskede det spanske kongehus ved at meddele, at nu var kronprins Felipe forlovet med Letizia. Året efter blev de gift, og sammen har de døtrene Leonor på 16 og Sofia på 15, hvor den ældste datter en dag bliver monark i Spanien.