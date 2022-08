Dansker strøg til tops i tysk delstat

»Men man ved jo aldrig. Hvis man ser tilbage på den unge knægt, der tog afsted for at være et år i Tyskland, havde man nok ikke kunnet fortælle ham, at han ville blive erhvervsminister en dag.«

Skal forbinde landene

Foruden at være erhvervsminister har han også flere andre kasketter på. Han er også trafikminister og har ansvaret for forbindelsen over Femern Bælt.

Det er en tunnel, der skal forbinde Lolland med den tyske ø Femern, og det er ifølge ministeren »superinteressant«.

»De synes nok også ovre på den anden side af vandet, at det er meget fint, at der er kommet en dansker, som måske har lidt den samme mentalitet, når vi tager en diskussion,« siger han.

Den runde fødselsdag skal fejres på en strandbar med nye og gamle venner med en afslappet dresscode.