17/08/2022 KL. 06:50

For abonnenter

Pro-russisk journalist delte et fatalt billede: Wagner-gruppens hovedkvarter lagt i grus af ukrainsk missil

En pro-russisk krigskorrespondent kom til at dele for nøjagtige oplysninger i de billeder, han tog under et besøg hos den berygtede Wagner-gruppes hovedkvarter i Donbas. Det har angiveligt været nok til at lede et ukrainsk missil på vej.