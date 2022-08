Ifølge Morrison levede vi i en ”tid uden fortilfælde”.

I et interview med radiostationen 2GB tirsdag fortalte Morrison, at udnævnelserne ikke blev offentliggjort, fordi de tjente som en slags beskyttelse.

Han sammenlignede situationen med at have to nøgler om bord på en atomubåd.

Samtidig forklarede Morrison, at det var en ”forglemmelse” og ”beklageligt”, at økonomiministeren ikke blev informeret om, at hans rolle var blevet duplikeret.

Premierminister Anthony Albanese siger til SBS News, at det drejer sig om i alt fem ministerposter, Morrison tildelte sig selv.

- Der er tale om ynkelig adfærd, som vi ville latterliggøre, hvis det skete i et ikkedemokratisk land. Scott Morrison ledede en skyggeregering, siger han.