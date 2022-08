Salman Rushdie og hans støtter er selv skyld i, at han ved et litterært arrangement i New York fredag blev knivoverfaldet og stukket flere gange, sagde Irans udenrigsministerium mandag.

Det var den første officielle reaktion fra den islamiske republik, hvor flere aviser har hyldet den mistænkte attentatmand, Hadi Matar, der er blevet sigtet for drabsforsøg. Den 24-årige amerikaner med libanesiske rødder har nægtet sig skyldig.