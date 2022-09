Rusland forbyder kritisk medie, og en æra er slut. Nu er der kun propaganda tilbage

Og i april blev deres legendariske chefredaktør, Dmitry Muratov, under en togtur angrebet med rød maling indeholdende acetone – et angreb, der ifølge amerikanske efterretningstjenester var organiseret af den russiske efterretningstjeneste.

Sidste år blev Muratov hædret med Nobels Fredspris for at have »sikret ytringsfrihed« med den begrundelse, at dette er »en forudsætning for demokrati og varig fred«.

Men resten af verdens beundring for Muratovs meritter deles ikke af Kreml, og med en retskendelse er en æra nu slut.