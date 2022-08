Interessen for Rushdies bøger er på himmelflugt efter angreb

Boghandlere melder også om stor interesse for den britisk-indiske forfatter. Nogle af de interesserede er så unge, at de ikke vil kunne huske den storm, som ”De sataniske vers” medførte i den muslimske verden.

75-årige Salman Rushdie blev fredag angrebet, da han skulle til at tale ved en litterær begivenhed i den amerikanske delstat New York.

Rushdie blev bragt til hospitalet med helikopter, og den seneste melding fra hans agent er, at forfatteren ligger i respirator, ikke kan tale, og at han risikerer at miste et øje.