Der var blod på scenegulvet, men han så ud til at være i live, og der blev ikke taget skridt til genoplivning.

- Folk sagde: ”Han har en puls. Han har en puls, han har en puls”, fortæller Landman.

Politiet oplyser, at Rushdie blevet fløjet med helikopter til et nærliggende hospital i den vestlige del af delstaten New York.

Ifølge det senest oplyste så er den 75-årige forfatter i live og befinder sig på operationsbordet, skriver Reuters.

Øjenvidner i salen har fortalt Buffalo News, et lokalt medie, at angriberen var klædt i sort og havde en sort maske over hovedet, da han sprang op på scenen og angreb Rushdie.