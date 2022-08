Salman Rushdie er blevet angrebet på scene

Den britisk-indiske forfatter Salman Rushdie, som tidligere har været ramt af en fatwa, en islamistisk dødsdom, er blevet angrebet på en scene i New York ifølge Sky News.

BBC rapporterer, at en mand ved starten af arrangementet i New York stormede op på scenen. Her slog han - muligvis stak - den berømte forfatter, der skrev romanen ”De Sataniske Vers”.