Badegæster flygtede i panik, mens russiske fly gik op i røg. Dramaet på Krim kan ændre krigen markant

Sandstranden Saki på Krim-halvøen er et populært turistmål for russiske turister, men da gigantiske eksplosioner tirsdag sendte søjler af ild og tyk røg højt op i vejret over den nærliggende russiske luftbase, blev stedet på få sekunder forvandlet til et kaos.

Skrækslagne russiske badegæster, der ellers på stranden slappede af i himmelsenge med florlette hvide gardiner blafrende i vinden, når de ikke dyppede sig i det azurblå hav, greb i panik deres børns hænder og løb mod deres biler. Og snart var den eneste bro tilbage til Rusland et trafikalt vanvid af køer.