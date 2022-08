Irans forhandlere har fået tekst til ny atomaftale med hjem

- Iran er ikke ved et punkt, hvor vi kan tale om at gøre aftalen færdig, siger den iranske embedsmand til Irna.

- Vi har udtrykt vores foreløbige overvejelser om EU’s forslag. Irans regering vil komme med yderligere synspunkter og overvejelser efter mere grundige drøftelser i Teheran, tilføjer han ifølge Reuters.

I USA siger en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, at man er klar til ”hurtigt at indgå en aftale” på baggrund af det forslag, EU nu har lagt frem.

Talsmanden peger på, at Iran flere gange har sagt, at landet er klar til at indgå en aftale.

- Lad os se, om deres handlinger følger deres ord, siger talsmanden.

Atomaftalen, som Iran har indgået med USA og en række stormagter, blev afsporet, da USA’s tidligere præsident, Donald Trump, i 2018 trak amerikanerne ud af aftalen.