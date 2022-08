Kina stopper klimadialog med USA efter Pelosis Taiwan-besøg

Meldingen fra Kinas udenrigsministerium kommer, kort efter at Kina har meddelt, at Nancy Pelosi og hendes nærmest familie bliver sanktioneret på grund af Taiwan-affæren. Det vides ikke, hvad sanktionerne indebærer.

Tidligere er amerikanske politikere blevet straffet af Kina med indrejseforbud.

Kina og USA er de to største udledere af CO2 i verden. Til fleres overraskelse fremlagde de ved klimatopmødet COP26 i november sidste år en klimapagt.

I den aftalte de, at de vil arbejde sammen for at sætte turbo på klimahandlingerne i dette årti.