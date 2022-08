Kina sanktionerer Nancy Pelosi på grund af Taiwan-besøg

Det mener USA officielt også, men Kina ser Pelosis besøg som en slags legitimering af Taiwan, der betragter sig som selvstændigt.

Kina har indført flere sanktioner mod amerikanske embedsmænd og politikere de seneste år. Det er for eksempel sket, når de har kritiseret Kina i forskellige henseender.

I marts indførte Kina flere visumrestriktioner for en liste med amerikanske embedsmænd. Tidligere udenrigsminister i USA Mike Pompeo har forbud mod at rejse til Kina.

Under turen mødtes Pelosi med den taiwanske præsident, Tsai Ing-wen, ligesom hun talte til Taiwans parlament.

Forud for besøget havde Kina advaret Pelosi mod at gennemføre det. Og advarslerne blev gentaget, efter at Pelosi ankom til Taiwan.