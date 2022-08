Dele af verdens største koralrev viser største bedring i årtier

- Vi ser, at Great Barrier Reef er et modstandsdygtigt system. Det er stadig i stand til at komme sig fra forstyrrelser.

- Men det bekymrende er, at mængden af forstyrrende hændelser stiger. Særligt antallet af de store blegninger, siger Mike Emslie fra det australske institut for havvidenskab, som står bag den årlige rapport om koralrevet.

Blegning af korallerne sker, når varmere vand ødelægger de alger, som korallerne lever af, hvilket i sidste ende gør korallerne hvide.

Rapporten fra det australske institut kommer, på et tidspunkt hvor Unesco overvejer, om Great Barrier Reef skal betegnes som ”i fare” i kølvandet på et besøg af Unesco-eksperter i marts.