Rusland anklager Aserbajdsjan: Bryder våbenhvile i enklave

Sidste år udkæmpede Aserbajdsjan og Armenien en seks uger lang krig i den omstridte enklave. Den kostede over 6500 mennesker livet. Størstedelen af befolkningen i Nagorno-Karabakh er etniske armeniere.

Krigen endte med en våbenhvile med Rusland som mægler.

Ruslands forsvarsministerium siger, at Aserbajdsjan har brudt betingelserne for våbenhvilen, og at det vil ”gribe til midler for at stabilisere situationen”. Det oplyses ikke hvilke.

Aserbajdsjan har onsdag aften krævet, at ”ulovlige armenske formationer” rundt om i Nagorno-Karabakh afvæbnes.