Iran og USA sender forhandlere til Wien for at nå ny atomaftale

Atomaftalen blev i 2015 indgået med det klare formål at forhindre, at Iran udvikler atomvåben.

I sidste uge fremlagde EU’s udenrigspolitiske chef og koordinater i forhandlingerne med Iran, Josep Borrell, et udkast til en aftale. Alle parter skal godkende den, for ellers ”er der fare for en farlig atomkrise”, lod han forstå.

I udkastet hed det, at Iran indskrænker sit atomprogram, til gengæld for at en række sanktioner mod landet lettes.

Man var tæt på at nå en aftale i marts under indirekte forhandlinger mellem Iran og USA.

Men samtalerne brød sammen, blandt andet fordi Iran insisterede på, at ingen fremtidig amerikansk præsidenter kan løbe fra aftalen, som Trump gjorde.