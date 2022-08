Pavens rejse nummer 37 endte med kras kritik og bekymringer om hans helbred

Pave Frans er vant til at opnå meget opmærksomhed, når han pakker sin kuffert og rejser ud i verden for at advokere for fred og forsoning.

Den katolske kirkes overhoved har siden sin indsættelse i 2013 været på 37 internationale rejser rundtomkring i verden, men den seneste af slagsen – en seks dage lang rundtur i Canada – endte på mange måder ikke, som den 85-årige argentinske pave havde drømt om.