11/08/2022 KL. 06:30

For abonnenter Den “svenske” by i Tyrkiet vil ikke have Sverige med i Nato I den tyrkiske provinsby Kulu har næsten alle en slægtning i Sverige eller har selv boet der. Alligevel er der ingen, der bakker svenskerne op i deres strid med Erdogan om Nato.

Et nyt indvandrervenligt, islambaseret svensk parti har hængt valgplakater op i den tyrkiske by Kulu, hvor 20.000 har ret til at stemme ved det kommende svenske rigsdagsvalg. Partiet Nyans lokker med, at det er det eneste Tyrkiet-venlige parti, der tager afstand fra terrorisme.