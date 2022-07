Russiske badegæster slikker sol på annekteret ukrainsk halvø

Hun ser op mod himlen, hvor et jagerfly passerer over området.

- Selvfølgelig kan jeg ikke sige, at vi kan slappe helt af, siger hun.

På vejen til Krim kørte de over den bro, som den russiske regering etablerede for at forbinde halvøen med fastlandet, efter at den tog kontrollen med Krim.

Det skete kort efter Majdan-revolutionen i Ukraine. Her var hundredtusindvis af ukrainere gået på gaden, efter at landets prorussiske præsident Viktor Janukovitj havde nægtet at underskrive en samarbejdsaftale med EU for i stedet at arbejde sammen med Rusland og dets præsident, Vladimir Putin.

Janukovitj endte med at falde, hvilket gav anledning til store kampe i de østlige dele af Ukraine, der har store russisktalende befolkningsgrupper. I den forbindelse gik Ruslands hær ind og annekterede Krim, som siden er blevet indlemmet i Rusland.