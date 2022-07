Talsmanden fortæller desuden, at USA ikke havde forventet en russisk afsked.

- Jeg forstår, at vi blev overraskede over den offentlige udmelding, siger han.

Han henviser til udmeldingen fra Jurij Borisov, den nyvalgte chef for Ruslands rumagentur, Roscosmos, som tidligere tirsdag sagde, at Rusland vil forlade ISS efter 2024 og i stedet arbejde på at bygge sin egen rumstation.

Robyn Gatens, den amerikanske rumfartsorganisation Nasas ISS-chef, sagde tidligere tirsdag, at man ikke havde fået nogen officiel melding fra Rusland.