Ruslands økonomi ser ud til at klare sig bedre end ventet set i lyset af de omfattende vestlige sanktioner mod landet.

Årsagen er særligt, at Rusland nyder godt af stigende energipriser på for eksempel gas og olie.

Det viser en prognose fra Den Internationale Valutafond (IMF) tirsdag.

De vestlige sanktioner, som begyndte at regne ned over Rusland efter landets invasion af Ukraine, har blandt andet til formål at skabe store økonomiske tab for Rusland, så landet har sværere ved at finansiere krigen.