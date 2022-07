Rusland vil forlade Den Internationale Rumstation (ISS) efter 2024 og i stedet arbejde på at bygge sin egen rumstation.

Det oplyser Jurij Borisov, der er nyvalgt chef for Ruslands rumagentur, Roscosmos, tirsdag til præsident Vladimir Putin.

- Vi vil selvfølgelig opfylde alle vores forpligtelser over for vores partnere, men beslutningen om at forlade stationen efter 2024 er taget.