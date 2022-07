Paven tager sjældent lang flyvetur for at undskylde i Canada

Han har sagt, at han tager til Canada for at søge ”helbredelse og forsoning”.

Tusindvis af børn menes at have mistet livet på de katolske kostskoler.

Siden maj 2021 er der blevet fundet mere end 1300 umærkede grave nær de tidligere skoler i Canada. Det har været med til at lægge stort offentligt pres på den katolske kirke, som er blevet opfordret til at undskylde.

Paven vil i Maskwacis cirka 100 kilometer syd for Edmonton tale til et publikum på omkring 15.000 mennesker. Blandt tilhørerne er tidligere studerende på kostskoler fra hele Canada.

Ikke alle er dog lige begejstrede for pavens besøg.

- Jeg kommer ikke til at gøre noget særligt for at se ham, siger 68-årige Linda McGilvery, der som barn tilbragte otte år på en af kostskolerne.