CIA: Ukraine-krig får Kina til at revurdere invasion af Taiwan

William Burns siger videre, at Kina virker ”urolig”, når det ser på Ruslands fem måneder lange krig i Ukraine, som Burns kalder en ”strategisk fiasko” for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Putin havde angiveligt håbet at vælte regeringen i Kyiv indenfor en uge.

- Vores fornemmelse er, at det sandsynligvis i mindre grad påvirker spørgsmålet om, hvorvidt det kinesiske styre om nogle år vil vælge at bruge magt for at kontrollere Taiwan, men nok nærmere hvordan og hvornår det vil gøre det, siger William Burns.

- Jeg formoder, at lektien, som det kinesiske styre og militær har lært, er, at man er nødt til at samle en overvældende styrke, hvis det er noget, man pønser på, tilføjer CIA-direktøren med henvisning til at invadere Taiwan.