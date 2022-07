Tony Blair: Verden står ved et vendepunkt i historien

Kina ventes inden for et årti at overhale USA, og landet er førende med nye teknologier som kunstig intelligens, regenerativ medicin og ledende polymerer.

Blair, som var britisk leder i et årti fra 1997 til 2007, siger, at Vesten ikke bør tillade, at Kina kommer til at overhale det militært.

- Vi bør øge vores forsvarsudgifter og opretholde militær overlegenhed. USA og dets allierede bør være tilstrækkeligt stærke til at klare enhver trussel eller konflikt på alle områder, siger han.