Ny Gazprom-melding bidrager til uro om gasforsyning

Imens venter mange nervøst på, om der igen åbnes for hanerne.

Gasturbinerne er for tiden sendt til Canada af det tyske selskab Siemens i forbindelse med vedligeholdelsen.

Gazprom er ifølge en meddelelse ikke overbevist om, at turbinerne kommer tilbage, og at driften kan fortsætte.

- Gazprom har ikke modtaget et eneste dokument, der tillader Siemens at hente gasturbinen ud af Canada, hvor den er ved at blive repareret, skriver det russiske selskab på Twitter.

- Under disse omstændigheder er det ikke muligt at drage en objektiv konklusion om situationens udvikling og at sikre, at Portovaja-stationen fortsat kan drives på sikker vis - en facilitet med afgørende betydning for Nord Stream-rørledningen.