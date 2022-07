11 kandidater havde meldt sig.

Tirsdag blev feltet snævret ind til otte, og onsdag har medlemmerne af den konservative gruppe i det britiske underhus reduceret feltet til seks.

Udskilningsløbet fortsætter, til parlamentsgruppen har fundet to kandidater, som så bliver sendt til afstemning blandt alle partimedlemmer i landet.

Her følger en liste over kandidaterne i vilkårlig rækkefølge:

Kemi Badenoch

Den 42-årige Badenoch blev første gang valgt til parlamentet i 2017. Siden har hun haft flere poster som viceminister, senest som minister for ligestilling.

Suella Braverman

42-årige Braverman førte kampagne for, at Storbritannien skulle forlade EU og var viceminister med fokus på brexit under tidligere premierminister Theresa May. Hun forlod posten, fordi hun mente, at Mays aftale med EU ikke brød båndene til EU tilstrækkeligt.

Liz Truss

46-årige Liz Truss har været Storbritanniens udenrigsminister siden september sidste år. Hun har også været kvinde- og ligestillingsminister.

Liz Truss har siddet i det britiske parlament siden 2010 og har haft flere af de tungere poster i den britiske regering under både David Cameron, Theresa May og senest Boris Johnson. Hun lover som premierminister at sænke skatten på dag et.

Rishi Sunak

Sunak blev finansminister i begyndelsen af 2020 og blev hyldet for sin økonomiske redningspakke i forbindelse med coronapandemien.

Han stoppede sidste uge i protest mod Johnson. Han har været udsat for kritik flere gange, blandt andet efter at han fik en bøde for at bryde coronareglerne. Han lover som premierminister at tage hånd om den økonomiske tilbagegang i landet. Han er 42 år.

Tom Tugendhat

Den 49-årige Tom Tugendhat er tidligere officer i hæren og en prominent konservativ parlamentariker. Han er formand for det indflydelsesrige udenrigsudvalg. Han har ofte kritiseret Boris Johnson.

Penny Mordaunt

Den 49-årige Penny Mordaunt er tidligere forsvarsminister. Hun blev fyret af Boris Johnson, da han blev premierminister, efter at hun støttede hans rival, Jeremy Hunt, da Det Konservative Parti i 2019 valgte ny formand. Mordaunt var stor tilhænger af brexit. Hun er i dag juniorminister inden for handelsområdet.

Kilde: Reuters