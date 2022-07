For at gå videre fra den første valgrunde til den næste, er det desuden et krav, at man har fået mindst 30 stemmer fra andre parlamentarikere i eget parti.

Der er i alt 358 konservative medlemmer af Underhuset, så det svarer til omkring én støtte for hver 12 medlemmer.

Når Underhusets konservative medlemmer har fundet de to finalister, sendes spørgsmålet til urafstemning blandt partiets medlemmer.

- Vi må sørge for, at der går et pænt stykke tid, inden resultatet meddeles den 5. september, siger Brady.

Han uddyber over for BBC, at det skal sikre, at både partimedlemmer og offentligheden kender de to kandidater, der står tilbage i den afgørende afstemningsrunde.

Blandt de 11, der har meldt sig som mulige efterfølgere for Johnson, er de to tidligere finansministre Rishi Sunak og Sajid Javid samt udenrigsminister Liz Truss.